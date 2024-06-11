Сможет ли коалиция Германии восстановиться после голосования в ЕС?

Президент Франции Эммануэль Макрон решил принять ситуацию в свои руки после полного поражения на европейских выборах. В воскресенье вечером он объявил о проведении новых выборов во французский парламент – Национальную ассамблею.

Также после европейских выборов канцлеру Олафу Шольцу из левоцентристской социал-демократической партии (СДПГ) пришлось столкнуться с явным разгромом своего коалиционного правительства, известного как «коалиция светофора» из-за цвета партий, включающей защитников окружающей среды Зелёных и неолиберальных Свободных демократов (СвДП).

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) охарактеризовала результаты национальных выборов как "горькое поражение", поскольку партия достигла исторического минимума в 13,9%. Зеленые также не остались в стороне, их доля упала до 11,9%, в то время как Свободно-демократическая партия (СвДП) получила всего 5,2% голосов.

Опросы давно указывали на недовольство работой федерального правительства у около трех четвертей немецкого населения, и рейтинги коалиционных партий давно находились на спаде.

Однако результаты европейских выборов оказались еще хуже, чем ожидалось. Даже крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила правящие партии, набрав 15,9% голосов.