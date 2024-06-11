Южная Корея произвела предупредительные выстрелы после вторжения на границу

Во вторник военные Южной Кореи сообщили, что на прошедших выходных были произведены предупредительные выстрелы в результате того, что несколько северокорейских солдат временно пересекли военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном фронте. Инцидент произошел на сильно укрепленной границе между двумя Кореями, и был зафиксирован объединенным комитетом начальников штабов Южной Кореи (JCS).

В сообщении, датированном 9 июня, указано, что наши военные отступили на север после выстрелов предупреждения и радиопередач. В JCS сообщили, что северокорейские солдаты немедленно отступили после наших предупредительных выстрелов, и дополнительных подозрительных движений не было замечено. Военные продолжают наблюдение за ситуацией у границы.