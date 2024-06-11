На ПМЭФ обсуждают технологии лидерства. Что это значит для простого бизнесмена

Россия уверенно движется по пути цифровизации. Технологии и необходимость ускорения прогресса на этом поприще прописаны в майских указах президента, их обсуждают и на ПМЭФ. Вместе с экономистом, SEO RC Group Марией Михайловой разбираемся, что это означает для МСП и какие возможности для сектора это открывает.

Запрос на лидерство

Цифровые технологии все глубже проникают во все сферы жизни, от образования и здравоохранения до промышленности и торговли. В этом контексте понятие «технологический суверенитет» приобретает особую актуальность. Говоря о технологическом суверенитете, мы говорим о способности страны самостоятельно создавать и развивать ключевые технологии, вне зависимости от внешних факторов.

На прошедшем в Петербурге очередном экономическом форуме ПМЭФ-2024 отдельным треком стали «Технологии, обеспечивающие лидерство». Технологическое лидерство прописано и в майских указах Владимира Путина, это одна из национальных целей. Речь о независимости государства в «цифре», собственном ПО и технике для начала в ключевых, а в идеале вообще всех сферах. Лидерство также подразумевает цифровую и технологическую экспансию в экономическом смысле. Но пока что перед правительством стоит задача почти вдвое увеличить динамику роста производства обрабатывающей промышленности, нарастить научные исследования и разработки и войти в топ-10 стран по их объему.

Разумеется, ничего из перечисленного невозможно без серьезной поддержки государства, участия инвесторов, крупных корпораций и сектора малого и среднего бизнеса.

«Уже есть примеры успешных российских проектов. Даже если не перечислять разработки RC Group, а у нас есть и эквайринговые приложения, и готовые сервисы для программ лояльности, на ум приходят несколько вариантов. Каждый гражданин сходу назовет два-три хороших российских продукта, — считает Михайлова. — В случае с технологическим лидерством цель, поставленная президентом, понятна. Теперь нужно работать. Тем более, что она интересна и инвесторам, ведь Россия — крайне привлекательный рынок. И тут для сектора МСП открываются огромные возможности. Малый бизнес уже доказал свою гибкость и готовность реагировать на спрос почти мгновенно. Спрос на это есть, ПМЭФ это подтвердил, теперь нужны инструменты для создания предложений».

Почему цифровизация касается всех

Некоторым разговоры о глобальных целях, цифровизации, автоматизации кажутся далекими от насущных проблем малого и среднего бизнеса. Однако понимание технологических тенденций и государственной стратегии в этой сфере — ключ к успеху для любого предпринимателя.

Михайлова объясняет, что цифровое лидерство — это, в том числе, способность компании использовать цифровые технологии для достижения конкурентного преимущества. Речь не просто о внедрении новых программных продуктов или автоматизации процессов. Цифровое лидерство предполагает полноценную цифровую трансформацию бизнеса, включающую разработку и внедрение новых продуктов и услуг, основанных на цифровых технологиях, оптимизацию бизнес-процессов с помощью автоматизации и искусственного интеллекта, использование цифровых платформ, облачных сервисов, аналитики данных и других инструментов для повышения эффективности. А возглавляют такие операции цифровые лидеры.

«Цифровой лидер — это предприниматель, который обладает широким кругозором, критическим мышлением, способностью видеть и использовать новые возможности, а также умеет мотивировать команду и приводить ее к достижению целей», — дает определение эксперт.

Как малому и среднему бизнесу участвовать в реализации глобальных целей

Государство ставит цель достижения технологического лидерства, крупный бизнес обязуется ее выполнить. Но для того, чтобы реализовать амбициозные планы по цифровизации, крупным компаниям необходимо часть задач передать на аутсорс представителям сегмента МСП. Что и открывает широкие возможности для малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут специализироваться на конкретных направлениях цифровой трансформации и стать важным звеном в цепочке создания новых технологий.

Обсуждение глобальных тем на ПМЭФ — повод и возможность для малого и среднего бизнеса ознакомиться с актуальными тенденциями и технологическими инновациями, понять государственную стратегию в сфере цифровизации и построить свою стратегию, исходя из этого понимания.

Крупным компаниям нужны специализированные решения. МСП может предоставить их, например, разработать специализированное программное обеспечение, создать мобильные приложения, внедрить системы аналитики данных, оказать услуги по цифровому маркетингу, оптимизировать веб-сайты или разработать и внедрить искусственный интеллект. Малый бизнес может стать ключевым игроком во всех этих сферах.

«Малый бизнес — это генератор новых идей и инновационных решений. У него есть гибкость и скорость реагирования на изменения рынка, что позволяет быстро разрабатывать и внедрять новые продукты и услуги. Это ценно для крупных компаний, которые ищут новые способы развития и завоевания конкурентного преимущества», — говорит Михайлова.

По ее словам, малый и средний бизнес могут налаживать сотрудничество с гигантами, предлагая услуги или создавая совместные проекты. Это позволяет малым предприятиям получить доступ к ресурсам и возможностям крупных компаний, а крупным компаниям - получить доступ к инновациям и гибкости.

В случае с государственными целям можно рассчитывать на поддержку правительство и профильных институтов. Существует много программ обучения и финансовой поддержки, которые помогают предпринимателям овладеть необходимыми навыками и развивать бизнес. В России работает государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов — ВЭБ, схожими проектами занимается «Сколково», работают и частные инициативы, например технопарк «Корпорация ИнФинТех».

«У предпринимателей всегда есть возможность присоединиться к цифровым платформам и экосистемам, которые создаются как государством, так и крупным бизнесом. Многие объединения сочетают сразу несколько кластеров: бизнес-школу, площадку для партнерства, производственные мощности и т.д. Представители МСП так узнают о новых опциях, ищут партнеров и клиентов, получают доступ к инновационным решениям и технологиям», — советует эксперт.

Михайлова призывает малый и средний бизнеса не бояться технологий, следить за повесткой и экспериментировать. Государство поддерживает предпринимателей, стремящихся к цифровой трансформации бизнеса и участии в жизни страны.