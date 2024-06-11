Натуральные корма из свежего мяса для взрослых собак и щенков от Luckyfood

Все мы любим заботиться о здоровье и благополучии своих питомцев, осознавая, насколько важно для него правильное питание. Качественные корма, состоящие из свежего мяса и субпродуктов, являются основой для здорового питания животного. Именно такую продукцию предлагает интернет-магазин Luckyfood мясо для собак.

Особенность Luckyfood состоит в том, что магазин специализируется на производстве и продаже свежих и натуральных кормов для питомцев, предлагая широкий ассортимент продукции, изготовленной исключительно из качественного мяса и субпродуктов. При этом все продукты проходят строгий контроль качества, чтобы обеспечить вашему питомцу только самое лучшее.

В ассортименте Luckyfood вы найдете различные виды говядины. Мясо без костей, такое как говядина гуляш, говядина без костей рубленая, обрезь говяжья мясная, подъязычный срез и пикальное мясо для собак, идеально подходят для приготовления вкусных и питательных блюд для вашего питомца. Если ваш питомец предпочитает мясо на кости, то в ассортименте также присутствуют окорок теленка, телятина на кости и рагу телячье.

Однако, не только мясо делает корма Luckyfood такими привлекательными. В их продукции также используются хрящи и другие субпродукты, которые являются источником важных питательных веществ для питомца. Таким образом, ваш питомец получает все необходимые компоненты для поддержания здоровья и активности.

Одно из преимуществ интернет-магазина Luckyfood заключается в возможности заказа мяса для собак онлайн. Теперь нет необходимости тратить время на поездки в магазин или ожидать поставки из других городов. Просто откройте сайт Luckyfood, выберите нужные продукты и оформите заказ. Ваша покупка будет доставлена в удобное время и место.

Доставка заказа осуществялется в день заказа.

Luckyfood осуществяет доставку с понедельника по субботу с 15-00 до 23-00. Доставка работает не только по Москве, но и по всей области. Независимо от того, где вы находитесь, ваш заказ будет доставлен в день заказа. Это особенно удобно для тех, кто живет за пределами столицы, но хочет обеспечить своего питомца качественными и полезными продуктами.

Интернет-магазин Luckyfood - это надежный партнер для заботы о вашем питомце, а качество продукции подтвержается многочисленными положительными отзывами и рекомендациями довольных клиентов.

Luckyfood - не только интернет магазин, но и оффлайн магазин куда можно приехать и выбрать мясо для собак и при этом получить скидку в 5 процентов.

Магазин находиться по адресу г. Москва, ул. 1-Владимирская, д. 12а (район «Перово», Восточный административный округ).

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Специалисты компании напоминают, что сейчас работает постоянная система скидок: с 3 заказа - 3%, с 8 заказа - 5%, с 15 заказа - 7%, с 25 заказа -10%.

Скидки распространяются исключительно на мясо и субпродукты для животных (говядина, баранина, индейка, курица).

Ваш питомец заслуживает только самого лучшего!