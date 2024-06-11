Германия: безопасность является «главным приоритетом» в преддверии Евро-2024

В преддверии начала Евро-2024 в Германии, министр Нэнси Фазер подчеркнула, что основное внимание уделяется обеспечению безопасности. Она заявила, что страна хорошо подготовлена к любым угрозам и рискам, хотя абсолютной безопасности не существует. Начало месячного чемпионата по футболу запланировано на пятницу.

Во время своего посещения международного полицейского центра, расположенного недалеко от западного города Дюссельдорф, Фазер подчеркнула, что безопасность является абсолютным приоритетом. Она также отметила, что они очень хорошо подготовлены и надеются на мирные и безопасные игры.

В период с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии пройдет 51 матч. Примерно 2,7 миллиона футбольных болельщиков ожидаются на стадионах, а публичные просмотры, как ожидается, соберут около 12 миллионов человек.