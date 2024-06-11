Столтенберг примет участие в встрече восточных стран НАТО

В Риге пройдет встреча высокопоставленных чиновников восточноевропейских стран НАТО, где примет участие глава НАТО Йенс Столтенберг. Это событие предшествует предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, на котором будет обсуждаться увеличение мер поддержки Украины. Группа девяти стран, известная как "Бухарестская группа", была сформирована в ответ на переъод Крыма в состав России в 2014 году.

В феврале 2022 года Москва начала СВО на территории Уркаины, что вызвало рост обеспокоенности по безопасности в восточном фланге военного альянса. Страны этого региона, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Чехию, Румынию и Болгарию, начали активно поддерживать Киев, но за исключением Венгрии.