Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро

Европейский суд (ECJ) постановил в четверг, что Венгрия должна выплатить единовременную выплату в размере 200 миллионов евро (216 миллионов долларов США) и штраф в размере 1 миллиона евро в день за невыполнение мер по миграции и предоставлению убежища.

Суд принял решение на основании собственного постановления от декабря 2020 года о несоблюдении Венгрией закона ЕС об обращении с мигрантами, после чего Будапешту было приказано внести изменения.

«В своем решении Суд постановил, что Венгрия не приняла мер, необходимых для выполнения решения 2020 года», — заявили судьи в Страсбурге.

Эта неудача, добавили они, «представляет собой беспрецедентное и чрезвычайно серьезное нарушение законодательства ЕС».

Суд постановил, что Венгрия не выполнила условия предоставления вновь прибывшим доступа к процедуре международной защиты.