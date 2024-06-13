ЕС грозит повышением тарифов на китайские электромобили

В среду Европейская комиссия объявила о возможном введении предварительных пошлин в размере до 38,1% на импорт китайских электромобилей. Такое решение было принято после расследования, выявившего незаконную поддержку со стороны правительства Китая.

Брюссель заявил, что в случае нахождения общего решения, возможно, будет время для разрешения этого вопроса до введения временных тарифов в следующем месяце.

Комиссия подчеркнула, что субсидии, предоставляемые Китаем на электромобили, представляют угрозу экономическому благосостоянию производителей электромобилей в Европейском Союзе.

Предварительные пошлины на автомобили будут различаться в зависимости от производителя: 17,4% для автомобилей BYD, 20% для Geely и 38,1% для автомобилей SAIC.

Предварительные пошлины ЕС должны вступить в силу к 4 июля, а расследование по делу о субсидиях будет проводиться до 2 ноября.

После этого будут введены «окончательные пошлины», обычно действующие на протяжении пяти лет. Брюссель заявил, что Комиссия затем применит ставку в размере 21% для компаний, которые, по их мнению, сотрудничали, и 38,1% для тех, кто этого не сделал.