Пашинян подтвердил намерения о выходе из ОДКБ

Примьер-министр Армении Никол Пашинян в среду подтвердил, что его страна планирует выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с возрастающими разногласиями с Москвой.

ОДКБ - это альянс бывших советских государств, в котором доминирует Россия, и их обязательством является защита друг друга в случае нападения.

"Мы планируем уйти", - заявил Пашинян. "Мы определим время для этого решения. Возвращаться назад не планируем, других вариантов нет".

В своем обращении к армянским законодателям лидер Армении обвинил ОДКБ в неспособности обеспечить надлежащую защиту.

Пашинян обвинил членов альянса в поддержке Азербайджана, который в сентябре начал военную кампанию с целью захватить контроль над регионом Нагорного Карабаха, положив конец десятилетиям правления сепаратистов этнических армян.

"Выяснилось, что члены альянса не соблюли свои обязательства по договору и планировали войну против нас вместе с Азербайджаном", - заявил он, не уточняя подробности.