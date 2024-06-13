GASTREET: итоги самого вкусного мероприятия

В Сочи уже в девятый раз состоялось GASTREET International Restaurant Show – ежегодное отраслевое мероприятие в сфере HoReCa, которое не имеет аналогов в мире. На Красной поляне встретились владельцы, управляющие, шеф-повара, отельеры, виноделы и сомелье, специалисты барной и кофейной отрасли, топовые поставщики со всей страны.

Амбассадорами и спикерами мероприятия стали писатель Александр Цыпкин, дизайнер Артемий Лебедев, ресторатор Дмитрий Левицкий, российский повар Владимир Мухин, ресторатор Владимир Перельман и многие другие.

Сотрудничество направлено на обмен знаниями и передовыми технологиями в сфере разработки уникальных сочетаний вкусов, что позволит бренду «Пиканта» продолжить радовать ценителей изысканных блюд по всему земному шару.

«Такие отраслевые мероприятия как GASTREET International Restaurant Show стимулируют развитие ресторанного бизнеса в целом. Для нас участие в таком знаковом событии открывает новые возможности, а именно сотрудничество с сегментом HoReCa и улучшение общего восприятия бренда. Это шанс не только показать уникальность наших товаров широкой аудитории, но и укрепить позиции российского бренда на мировой арене. Поэтому мы устраивали мастер-классы по искусству готовки пиццы с использованием наших продуктов, создавая уютную атмосферу, где каждый мог насладиться их вкусовыми качествами и погрузиться в мир кулинарного искусства» — комментирует руководитель отдела маркетинга Екатерина Мамонтова.