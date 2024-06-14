Лидеры G7 продолжают второй день саммита

Ожидается, что лидеры G7 обсудят ряд глобальных проблем во второй день своего саммита в Италии. Темы на повестке дня включают миграцию, Индо-Тихоокеанский регион, экономическую безопасность, Африку и искусственный интеллект (ИИ).

Ожидается, что лидеры также выразят обеспокоенность по поводу избыточного промышленного потенциала Китая и его поддержки России. Ранее на этой неделе США объявили о новых санкциях, направленных против китайских компаний, которые помогают России вести войну на Украине.

На прошлой неделе Министерство торговли США объявило о введении санкций против фиктивных компаний в Гонконге, которые занимались пересылкой полупроводников в Россию.

Папа Франциск примет участие в саммите в пятницу и выступит с ключевым выступлением о рисках и потенциале искусственного интеллекта.