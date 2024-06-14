Акционеры Tesla проголосовали за восстановление компенсационного пакета акций для генерального директора Илона Маска. Решение было принято на собрании в четверг и включает в себя рекордную сумму в размере 44,9 млрд долларов (41,8 млрд евро), которая была отклонена судом штата Делавэр ранее в этом году. Несмотря на возражения некоторых крупных институциональных инвесторов и доверенных фирм, акционеры подтвердили свою поддержку Маску, отражая тем самым сильную поддержку со стороны розничных инвесторов компании.

Положительное голосование на ежегодном собрании акционеров Tesla не изменяет решения суда и не гарантирует, что Маск получит вознаграждение за акции в ближайшее время. Однако это является сильным сигналом доверия акционеров к нему.

Акции Tesla выросли в четверг после заявления Маска о том, что он уверен в одобрении плана выплат компании X, которая также находится в его собственности.

Пакет заработной платы Маска, скорее всего, останется замороженным в Канцлерском суде штата Делавэр и Верховном суде в течение нескольких месяцев, поскольку Tesla пытается отменить отказ судьи штата Делавэр.