Китай угрожает действиями ВТО из-за тарифов ЕС на электромобили

Китай грозится обратиться к Всемирной торговой организации (ВТО) из-за тарифов, которые Европейский Союз намерен ввести на импорт китайских электромобилей.

Представитель министерства торговли Китая, Хэ Ядун, заявил: "Китай сохраняет за собой право обратиться в ВТО и предпринять все необходимые меры для решительной защиты прав и интересов китайских компаний".

В среду Европейская комиссия объявила о намерении ввести временные пошлины до 38,1% на импорт китайских электромобилей после проведения расследования, которое выявило незаконную поддержку со стороны правительства Китая.

Однако власти Брюсселя заявили, что есть возможность решить этот вопрос до введения временных тарифов в следующем месяце.

Предварительные пошлины будут изменяться в зависимости от производителя: 17,4% для автомобилей BYD, 20% для Geely и 38,1% для автомобилей SAIC.