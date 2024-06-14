Вячеслав Володин высказал мнение в своем Telegram-канале о том, что введение санкций против российских финансовых институтов американскими властями привело к потере доверия к доллару в качестве мировой резервной валюты.

Он подчеркнул, что страны, включая БРИКС, отказываются от использования доллара, называя его "токсичной" валютой. Володин считает, что американские ограничения на проведение платежей и воровство золотовалютных резервов должны заставить другие государства задуматься о сохранности и надежности хранения своих средств в долларах. Он также отметил, что мировое сообщество осознало, как США используют доллар в качестве средства политического давления.

Введенные незаконные санкции против российских финансовых институтов окончательно подорвали доверие к доллару США, утверждает Володин. Он также отмечает, что США не достигнут желаемого эффекта от этих ограничений, по словам председателя Госдумы.