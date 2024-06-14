Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth о планах НАТО создать базы для поставок оружия в Украину. Орбан объявил о намерении создать три крупных военных базы в Польше, Румынии и Словакии, где будет осуществляться передача оружия Украине в рамках "миссии НАТО на Украине".

Премьер-министр сообщил, что НАТО будет координировать передачу оружия и эти базы станут центрами для этого процесса на территории союзных стран. Однако политик отметил, что Венгрия отклоняет участие в предложенной акции из-за опасений за безопасность своей страны.

Политик выразил опасения относительно поставки оружия, опасаясь, что это может угрожать миру и безопасности венгерского населения. Он подчеркнул, что любое применение военной силы на территории Венгрии недопустимо, и что безопасность мирной жизни страны имеет высший приоритет.