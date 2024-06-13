Запад использует замороженные Российские активы для поддержки Украины

Запад готов использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Финансирование борьбы Украины в течение двух с половиной лет превратилось из простой задачи в политическую проблему. На помощь Украине уже выделено 297 миллиардов евро (321 миллиард долларов), но стране требуется дополнительная поддержка.

В апреле пакет помощи Киеву на сумму 61 миллиард долларов был наконец одобрен Конгрессом США после нескольких месяцев споров о том, как лучше распределить эти средства для решения внутренних проблем. Эти вопросы также обсуждались во время выборов в ЕС в прошлые выходные, на которых блок сместился в сторону крайне правых."

США и Европейский Союз совместно предпринимали усилия по поиску решения относительно активов российского Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов, которые были заморожены в рамках западных санкций после вторжения российских войск на Украину.

Вашингтон выразил желание использовать конфискованные средства для поддержки оборонных усилий Украины, однако большая часть этих активов находилась в Европе, и Брюссель отказал в согласии из-за сложностей, связанных с легальными аспектами замораживания активов в условиях, когда Запад не находится в прямом конфликте с Россией.

"По мнению Джейкоба Киркегора, старшего научного сотрудника брюссельского офиса немецкого аналитического центра Фонда Маршалла, средства, отправленные за границу, не вернутся в Россию в ближайшее время, особенно при нынешнем президенте Владимире Путине. Однако публично это заявить политически и юридически нежелательно."