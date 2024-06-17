Индия: несколько человек погибли при столкновении поездов в Западной Бенгалии

В штате Западная Бенгалия на востоке Индии грузовой поезд столкнулся с пассажирским, что привело к гибели как минимум семи человек и ранению нескольких других, сообщили местные власти.

На видео, распространенном индийскими СМИ, видны обломки вагонов, вышедших с рельсов после происшествия в районе Фансидева в округе Дарджилинг. Один из членов экипажа подлетел на опасную высоту в воздухе, балансируя на другом вагоне.

"Врачи, машины скорой помощи и бригады экстренных служб были немедленно направлены на место происшествия для спасения, восстановления и оказания медицинской помощи", — сообщил глава правительства штата Мамата Банерджи.