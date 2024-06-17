Германия усиливает меры безопасности в преддверии Евро-2024

Министр внутренних дел Нэнси Фазер подчеркнула, что Германия имеет высокий уровень готовности к противодействию любым потенциальным угрозам безопасности во время предстоящего чемпионата Европы по футболу. Она отметила, что хотя абстрактный риск существует, конкретных угроз нет, и подчеркнула, что идеальной безопасности не существует.

Европейский футбольный чемпионат, также известный как Евро-2024, стартует в эту пятницу. Фазер подчеркнула, что безопасность является главным приоритетом и что Германия очень хорошо подготовлена. Она выразила надежду, что игры пройдут мирно и безопасно, посетив международный полицейский центр, созданный для турнира недалеко от города Дюссельдорфа.

С 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии состоится 51 матч по футболу. Прогнозируется, что на стадионах соберется около 2,7 миллиона футбольных болельщиков, а публичные просмотры привлекут около 12 миллионов зрителей.