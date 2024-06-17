Ядерный арсенал Китая достигнет 500 боеголовок в 2024 году

Согласно аналитическому центру по международной безопасности, Китай увеличил свой ядерный арсенал на 90 боеголовок за 12 месяцев до января 2024 года, достигнув общего числа в 500. Это означает, что Пекин быстрее других стран расширяет свои ядерные возможности.

Согласно отчету Стокгольмского международного института, общее количество ядерных боеголовок среди пяти ядерных держав - США, России, Китая, Франции и Великобритании, а также де-факто ядерных государств Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля, увеличилось на девять и составило 9585. Институт исследования мира также подтверждает эту информацию.

С учетом снятых с вооружения боеголовок общие ядерные запасы девяти стран, по прогнозам, сократятся на 391 до 12 121, говорится в ежегодном отчете аналитического центра.

«Количество и типы ядерного оружия, находящиеся в разработке, увеличились по мере того, как государства углубляют свою зависимость от ядерного сдерживания», — добавили в докладе.