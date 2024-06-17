Переброска морских пехотинцев США на Гуам с Окинавы начнется в декабре

Переброска войск Корпуса морской пехоты США, дислоцированных на японской Окинаве, на Гуам начнется в декабре, сообщил в воскресенье представитель морской пехоты, что является последним событием в давно согласованном плане реорганизации сил Японии и США, направленном на сокращение бремени размещения баз в префектуре южного острова.

По данным Исследовательской службы Конгресса и других источников, план по переброске 4000 из примерно 19 000 морских пехотинцев, находящихся в настоящее время на Окинаве, согласованный в 2012 году, должен быть завершен примерно к 2028 году.

По их словам, поскольку Соединенные Штаты также планируют перебросить еще около 5000 морских пехотинцев в такие места, как Гавайи и на материковую часть США, ожидается, что число дислоцированных на Окинаве в конечном итоге сократится примерно до 10 000 человек.