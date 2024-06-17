Число попавших в больницу с подозрением на ботулизм превысило сотню в Москве

Согласно информации, распространенной через Telegram-канал "112", в Москве количество госпитализированных подозреваемых в заболевании ботулизмом превысило сотню человек. Симптомы инфекции продолжают проявляться у жителей столицы, и ежедневно отмечается прибытие от 30 до 40 пациентов с подозрением на ботулизм. Пациентов проводят тщательное обследование, и пока результаты анализов не готовы, им ставят диагноз "гастроэнтерит", сообщил источник.

В связи с этим контролирующие органы начали проверку компаний, поставивших опасные продукты, и временно прекратили их деятельность.

В результате проведения расследования Следственным комитетом России по факту отравления москвичей покупными салатами были проведены обыски в местах реализации продуктов, которые, согласно предварительным данным, могли стать причиной инцидента. Решение о временном приостановлении продажи определенных продуктов, которые могли быть источником отравления жителей Москвы, было принято Роспотребнадзором 15 июня. Среди них оказались такие продукты, как «Салат лобио» от компании «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от производителя «Гастропорт».