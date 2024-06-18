Инвестиционный советник Юлия Кузнецова рассказала, как правильно инвестировать 

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова поделилась советами об успешном распоряжении капиталом. Основатель компании «Фридом Инвест Финансовый инжиниринг» разъяснила, как достичь стабильности и обеспечить высокий доход.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова раскрыла свой подход к успеху. Основатель компании «Фридом Инвест Финансовый инжиниринг», а также международного онлайн-университета инвестиций дала подсказки для начинающих. Как пишет «Астера», Юлия Кузнецова приобрела за 16 лет работы капитал в 7 млн долларов с нуля. Для этого она прошла долгий путь, насыщенный образовательными программами и практиками.

Эксперт подчеркнула важность подготовки и образования. Сама Юлия Кузнецова получила разностороннее развитие в сфере финансов, в том числе окончила Московскую международную высшую школу бизнеса. Теперь она продолжает учиться и делиться знаниями в собственном онлайн-университете инвестирования. В нём любой желающий может пройти образовательные программы, после которых получит хороший пассивный доход.

По словам Юлии Кузнецовой, неопытным инвесторам в первую очередь стоит разобраться с целями. Также в начале пути необходимо оценить свои финансовые возможности. Для сохранения капитала эксперт советует направить внимание на вложение в облигации, а для того, чтобы получать доходы, можно обратиться к акциям, опционам и ПИФам.

Кроме того, важно помнить про диверсификацию капитала: «Самое «классическое» правило в инвестициях — не кладите все яйца в одну корзину», — советует Юлия Кузнецова. По её словам, правильное распределение финансов обеспечивает стабильность и высокий доход.