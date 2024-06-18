Главу образования Германии уволили из-за реакции на протесты в секторе Газа

Министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер направила канцлеру Германии Олафу Шольцу просьбу об увольнении Дёринга, об этом стало известно в воскресенье вечером. Запрос последовал за сообщением немецкой телекомпании ARD по электронной почте, в котором сообщалось, что внутри министерства была запрошена юридическая проверка на предмет возможности сокращения финансирования ученых. Обзор инициировал Дёринг, отвечающий за университеты. Деринг является вторым по рангу чиновником в министерстве и, в отличие от Старк-Ватцингер, не является выборной фигурой.

«Я организовала тщательное и прозрачное расследование обстоятельств дела», заявила Старк-Ватцингер. Она подтвердила, что «от соответствующих ведомств действительно была запрошена проверка возможных последствий в соответствии с законом о финансировании».

Деринг признала, что она «по-видимому, вводила в заблуждение, заказывая юридическую экспертизу», сказала Старк-Ватцингер.

"Тем не менее, создалось впечатление, что Минобразования рассматривает возможность рассмотрения последствий по закону о финансировании на основании открытого письма, подпадающего под свободу слова", добавил министр.