Центральная Америка: проливные дожди унесли жизни нескольких человек

Наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, обрушились на Центральную Америку в понедельник, в результате чего погибло несколько человек в Сальвадоре и Гватемале .

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях по всему региону, показаны затопленные улицы, семьи и животные, застрявшие на крышах транспортных средств, а также спасатели, работающие над эвакуацией людей.

Сальвадор и Гватемала пострадали

Больше всего пострадал Сальвадор: по меньшей мере пять человек погибли в результате оползня в западном районе Такуба. Еще двое погибли в результате отдельной автомобильной аварии.

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