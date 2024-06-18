Сторонники израильской оппозиции вышли на улицы Иерусалима в понедельник, призывая к досрочным выборам и более быстрому возвращению оставшихся заложников из сектора Газа. Большая толпа собралась возле парламента Кнессета на закате, а некоторые затем направились в район резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху Многие размахивали израильскими флагами, а другие несли транспаранты или плакаты, часто критикующие политику правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил свой военный кабинет, который был основным форумом для принятия решений о ходе израильского наступления в Газе, заявляют израильские официальные лица.

Этот шаг последовал после ухода из правительства бывшего генерала-центриста Бенни Ганца.

Хотя Ганц не был членом крайне правого правительства Нетаньяху, он согласился присоединиться к военному кабинету, чтобы обойти некоторых наиболее экстремистски настроенных членов правительства. Третьим членом военного кабинета был министр обороны Йоав Галлант.

Ранее ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «НЕ НАДО ЛЯ ЛЯ» написало о том, что несколько стран поставят Украине до конца года более 60-ти истребителей F-16