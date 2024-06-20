Си Цзиньпин подчеркнул политическую лояльность НОАК

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул политическую лояльность вооруженных сил, поскольку важнейшее совещание по политической работе в вооруженных силах состоялось в Яньань, старой революционной базе в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Провинция.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центральной военной комиссии (ЦВС), в своем выступлении на политической рабочей конференции ЦВС потребовал усилий по обеспечению прочных политических гарантий для строительства сильной армии. проводится с понедельника по среду.

Яньаньская конференция, которую Си Цзиньпин решил созвать лично, состоялась через 10 лет после аналогичной встречи, состоявшейся в Гутяне, провинция Фуцзянь на востоке Китая. Участники обсудили и договорились о продвижении политической работы в Народно-освободительной армии (НОАК).

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поддерживать абсолютное лидерство партии над вооруженными силами и создавать высококачественную кадровую команду, которая будет лояльной, чистой, ответственной и способной выполнить миссию по укреплению вооруженных сил.