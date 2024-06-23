Николай Пашков: "Успех VS Влёгкости"

Ох и дискутабильная же это сейчас тема! Мы сейчас точно сможем в вас найти ощущения от представителей обоих лагерей противоборства. Поехали по порядку.

Чуть больше 10-ти лет был большой бум на успех. Хотя нет. Наверное он был Огромный! Очень важно было иметь признаки успеха, достигать всего. Быть миллионером в 20 лет. Открывать бизнесы и участвовать в сообществах.

Одна из самых крупных организаций тех времён была “Бизнес молодость”. Много миллионов людей были их последователями, так или иначе. Я, кстати, не исключение. Меньше твёрдой экспертности, больше нахальства и смелости. Обещай, старайся, делай и делай. Не получилось - тут же начинай заново! До сих пор сотни тысяч людей платят кредиты с тех времён.

Не менее активно подогревался полюс стыда. Если ты не успешен - фу. Если ты просто трудишься, да ещё и “на дядю” - фу. Стыд и позор! Ты не хочешь зарабатывать миллионы и лежать на пляже Бали - с тобой точно что то не так!

Из практики я помню ту широкую волну выгораний, депрессий и горевания. Терялись миллионы. Распадались семьи. Закрывались хорошие бизнесы. Но стараний - было много! Они снились людям. Они до панических атак грызли зубами не свои сферы. Гнали трафик и заключали странные сделки. Горячо и больно.

Далеко не для всех людей характерна возможность пребывать долгое время в неопределённости и продолжать давить и стараться, когда нет результата, или когда результаты отрицательные. Это особая анатомия. Природа такая. Как врождённые данные бегуна, баскетболиста или бегуна. Но "хайп" заставил всех резко стать “бегунами”. Не взирая на больные колени. И результаты не заставили себя ждать.

После массовых фейлов и выгораний, образовался второй полюс - "сейвтизм". От английского “To Save” - защищать, сохранять. Это очень высокая старательная забота о себе. А после - и о детях своих. Максимальное отгораживание себя от всех видов стресса, дискомфорта и неудобств. Бодипозитив, свободное питание и прочее - так же расцвели.

Быть собой. Отказаться от всего наносного. Придать анафеме всё касательно успеха, старания, достижений, упорства и характера. Перестать напрягаться, волноваться и бороться. Если сразу не выходит - это точно не моё. Если для результата надо пахать - это какая то нездоровая "хрень".

Так как тема оказалась очень горячей и популярной, её конечно подхватили. Популярные блогеры из старательных работяг внешне переобулись в свободных, расслабленных прожигателей. Стали активно вещать идею про “деньги в лёгкости” и свободу от боли.

Сколько вы прямо сейчас вспомните имён или постов о том, что миллионы можно "намедитировать"? Или надышать маткой. Или про диалог со Вселенной. Что бизнесы открываются и процветают только в хорошем настроении и открытости к Миру. Только хорошие отношения и любовь. А отдел маркетинга, менеджмент и бухгалтерия с юристами - это от лукавых трудоголиков.

Результаты оказываются не менее плачевными. Упускаются возможности, детали. Дела не доделываются. Договорённости летят в корзину. Контракты - аннулируются или начинаются длинные неприятные тяжбы.

Своим рассказом я хочу подсветить оба полюса, и обозначить их как важные. Но это - крайности. Реальность как обычно остаётся где-то между. Целый диапазон вариантов. И бизнес, и жизнь можно строить миллионом способов. И наша с вами задача - найти свой. Не старательно натянуть себя на правильный. А исследовать себя и выбрать подходящий.

Совершенно недаром древние говорили “Nosce te Ipsum” - познай себя. От этого всё начинается. Чем вы лучше понимаете себе, чем лучше владеете своей анатомией, тем проще и выгоднее у вас получается действовать. И отклик среды наверняка будет таким, который вас будет питать и наслаждать.

До встречи на терапии.

С почтением - Николай Пашков, психолог, супервизор, любитель Жить.