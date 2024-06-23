Всемирный день моряка на форуме-выставке «Россия» посветят 200-летию моряка-художника Алексея Боголюбова

Живописца великой морской истории России салютуют 25 июня на ВДНХ большой лекционно-музыкальной программой и пленэром.

Всемирный день моряка, отмечаемый ежегодно 25 июня, был учрежден Международной морской организацией (IMO) в 2010 году. Этот день направлен на признание вклада моряков в мировую экономику и их ключевой роли в международной торговле. По данным IMO, около 90% мировой торговли осуществляется морским транспортом, что подчеркивает важность моряков в глобальной логистике.

День моряка, также известный как День мореплавателя, отмечается ежегодно 25 июня. Этот праздник был учрежден Международной морской организацией (IMO) в 2010 году на заседании в Маниле, Филиппины. Целью создания этого дня было признание важного вклада моряков в мировую экономику и международную торговлю, а также повышение осведомленности о жизненных и рабочих условиях моряков. Выбор даты не случаен. 25 июня 2010 года была принята Манильская поправка к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Эта поправка внесла значительные изменения в стандарты подготовки моряков, что сделало их труд более безопасным и профессиональным.

Моряки всегда играли ключевую роль в развитии цивилизаций. В древние времена они были первооткрывателями новых земель и культур. Например, финикийцы, греки и римляне были известны своими морскими экспедициями, которые способствовали развитию торговли и культурному обмену. Сегодня моряки продолжают быть неотъемлемой частью мировой экономики. Более 90% мировых грузов перевозится морским транспортом. Моряки обеспечивают бесперебойную работу судов, перевозящих нефть, газ, продовольствие, промышленные товары и многое другое. По данным Международной морской организации, на сегодняшний день в мире насчитывается около 1,7 миллиона моряков. Они работают на различных типах судов, включая контейнеровозы, танкеры, балкеры и пассажирские суда. Моряки играют ключевую роль в укреплении статуса морских держав. Они обеспечивают транспортировку грузов, безопасность на море и поддержание судоходных путей. Без их профессионализма и преданности своему делу мировая торговля была бы невозможна.

Россия – великая морская держава. Территория России омывается водами 12 морей и одного моря-озера. Они принадлежат к бассейнам трех океанов — Атлантического (Балтийское, Черное и Азовское), Северного Ледовитого (Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) и Тихого (Берингово, Охотское и Японское). К области внутреннего стока относится Каспийское море-озеро. Суммарная площадь морской акватории России самая большая в мире и составляет около 8,6 млн км2 (2,4% площади Мирового океана), около 3,9 млн км2 составляет шельф, 4,7 млн км2 — глубоководные области. Протяженность береговой линии российских морей составляет 60 985 км, в т. ч. побережья морей Северного Ледовитого океана 39 940, Тихого океана — 17 740, Балтийского моря — 660, Азовского и Черного — 1185, Каспийского моря — 1460 км.

Отечественные моряки-ученые внесли значительный вклад в развитие наук об океане, что имеет важное значение для целей устойчивого развития. Их исследования охватывают широкий спектр областей, включая океанографию, морскую биологию, геологию и экологию. В рамках Десятилетия ООН наук об океане в целях устойчивого развития (2021–2030) их работа приобретает особую актуальность.

Исследования советских и российских моряков-ученых в области циркуляции вод, ледовых процессов и взаимодействия океана с атмосферой имеют важное значение для понимания климатических изменений. Эти знания помогают разрабатывать стратегии адаптации к изменяющемуся климату. Работы по изучению биоразнообразия и экологии морских организмов способствуют разработке мер по защите морских экосистем. Это важно для сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования морских ресурсов. Советские и российские ученые внесли значительный вклад в развитие технологий для изучения океана, включая гидрографические и сейсмические методы исследования. Эти технологии продолжают использоваться для мониторинга состояния океанов и разработки новых ресурсов. Исследования морских экосистем и геофизических процессов помогают разрабатывать стратегии устойчивого использования морских ресурсов, таких как рыболовство и добыча полезных ископаемых. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности и экономического развития.

Десятилетие ООН наук об океане в целях устойчивого развития (2021–2030) направлено на мобилизацию научных знаний для защиты океанов и устойчивого использования их ресурсов. В этом контексте исследования советских и российских моряков-ученых играют ключевую роль. Их наследие продолжает вдохновлять новые поколения ученых на проведение исследований, направленных на достижение целей устойчивого развития.

Советские и российские моряки-ученые внесли значительный вклад в развитие наук об океане, что имеет важное значение для целей устойчивого развития. Их исследования помогают понимать климатические изменения, защищать морские экосистемы, развивать новые технологии и обеспечивать устойчивое использование морских ресурсов. В рамках Десятилетия ООН наук об океане в целях устойчивого развития их работа приобретает особую актуальность и продолжает вдохновлять новые поколения ученых.

Торжественные мероприятия при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив, посвященные выдающемуся моряку-художнику Алексею Боголюбову пройдут на международной выставке-форуме «Россия» в рамках празднования Дня моряка, 25 июня на ВДНХ в павильоне 55 «Дом молодежи».

История великой России оставила много славных страниц подвигов моряков, о них пишутся картины, романы, повести, создаются кинофильмы и мультфильмы.

В Международный День моряка мы чтим память великого человека, офицера флота, придворного живописца трёх императорских поколений, покровителя молодых художников, Алексея Петровича Боголюбова, празднующего 200-летний юбилей в 2024 году.

Боголюбова называют историографом российского флота — живописец создавал художественные реконструкции морских баталий на основе документов, карт, планов, реляций командующих, изображая при этом подлинные ландшафты, где происходили события. Боголюбов не случайно называл себя пейзажным натуралистом.

Пленэр как форма экологического туризма и бережного познания природы является основой мероприятия этого дня и пройдет с 10 до 13 утра параллельно с торжественной программой на территории ВДНХ.

В День Моряка в рамках международной выставки-форума «Россия» всех желающих ждет увлекательная программа:

С 10 до 11.30 лекция «Алексей Боголюбов - моряк, художник, гражданин», которую прочтет Усачёва Светлана Владимировна, главный научный сотрудник отдела живописи II половины XIX - начала XX века Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, куратор выставки "Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения".

С 12 до 13 часов все желающие смогут послушать Ансамбль «Новэль» с концертной программой «Композиторы-маринисты».

В рамках торжественных мероприятий пройдет презентация картин известного художника Виктора Апухтина и его ученицы, художницы Елены Пешковой, посвященных благополучию морской экосистемы. Работы будут переданы в дар организаторам мероприятия за их вклад в культурную дипломатию и продолжение традиций Алексея Боголюбова - посла русской дипломатии и хранителя морских устоев.

Всероссийское экологическое Движение «Экосистема» совместно с Библиотекой искусств имени А.П. Боголюбова намерены через искусство привлечь внимание к экологии морей и океанов. В связи с этим организовывают партнерское мероприятие.

Мероприятие проходит в рамках проекта «АЛЕКСЕЙ БОГОЛЮБОВ: 200 лет великому послу русской живописи», организатором которого выступила Ассоциация экспертов в сфере международного, делового и культурного сотрудничества "Публичная Дипломатия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами проекта выступили Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова, Библиотека-читальня им И.С. Тургенева и Российское историческое общество. Боголюбовский пленэр организован Центром международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни" совместно с Фондом культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе».

Алексей Петрович Боголюбов родился 16 марта 1824 года. Он начал свою карьеру как моряк, окончив Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Служил на флоте и участвовал в различных экспедициях. Однако его истинное призвание оказалось в искусстве. Боголюбов стал известен своими морскими пейзажами и батальными сценами. Его работы отличаются точностью и реализмом, что делает их ценными не только с художественной, но и с исторической точки зрения. Он запечатлел многие важные события морской истории России, включая Крымскую войну. Он оставил после себя богатое художественное наследие, которое до сих пор вдохновляет многих современных художников.

В этот праздничный день хотим поздравить военных моряков и ветеранов, и всех, кто связан с морским флотом России, пожелав всем богатырского здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, спокойного моря и новых успехов в служении Отечеству!

Интернет портал: http://апбоголюбов.рф или http://abogolyubov.art/

МОРЯКИ-УЧЕНЫЕ

Юрий Михайлович Шокальский (1856–1940)

Область исследований: Океанография, география.

Вклад: Шокальский был одним из основоположников российской океанографии. Он разработал первую русскую классификацию морей и океанов и внес значительный вклад в изучение циркуляции вод в Северном Ледовитом океане. Его работы по гидрографии и климатологии Арктики остаются важными для современных исследований.

Лев Александрович Зенкевич (1889–1970)

Область исследований: Морская биология, экология.

Вклад: Зенкевич был видным советским биологом, который специализировался на изучении морских экосистем. Он проводил экспедиции в различные районы Мирового океана и исследовал биоразнообразие морских организмов. Его работы способствовали развитию морской экологии и пониманию роли морских экосистем в глобальных экологических процессах.

Николай Николаевич Зубов (1885–1960)

Область исследований: Океанография, гидрология.

Вклад: Зубов был одним из ведущих советских океанографов и гидрологов. Он разработал теории о динамике морских течений и ледовых процессов в Арктике. Его исследования помогли улучшить навигацию и прогнозирование ледовых условий в Северном Ледовитом океане.

Виктор Борисович Штокман (1919–2005)

Область исследований: Геофизика, океанография.

Вклад: Штокман был выдающимся советским и российским геофизиком, который занимался изучением физических свойств океана и морского дна. Он разработал методы сейсмического зондирования океанического дна, что способствовало открытию новых месторождений полезных ископаемых.