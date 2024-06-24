Руководитель аналитического центра назначен новым послом Южной Кореи в Японии

Глава аналитического центра министерства иностранных дел Южной Кореи, который является экспертом по отношениям Сеула и Токио, назначен следующим послом в Японии, сообщили источники в правительстве в понедельник.

Если Япония согласится, Пак Чхоль Хи, канцлер Корейской национальной дипломатической академии, станет вторым послом в стране при правительстве президента Юн Сок Ёля, заменив нынешнего посла Юн Дук Мина.

61-летний Пак работал профессором в Сеульском национальном университете, специально назначенным профессором в Токийском университете, а также приглашенным профессором в университетах Кейо и Университете Кобе. Он свободно говорит по-японски.

Пак работал в дипломатическом мозговом тресте Юна с тех пор, как он взял на себя руководство, и был частью делегации, которую Юн отправил в Японию в апреле 2022 года, вскоре после его победы на президентских выборах. Пак занимает должность руководителя аналитического центра с марта прошлого года.