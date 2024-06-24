Honda прекратит производство мини-байков из-за ужесточения правил выбросов

Honda Motor Co. планирует прекратить производство своих мини-мотоциклов с двигателями объемом 50 куб.см или меньше к ноябрю 2025 года на фоне необходимости соблюдать более строгие стандарты выбросов транспортных средств, сообщили в субботу источники, знакомые с этим вопросом.

Автопроизводитель занимает самую большую долю рынка мини-мотоциклов в категории объема двигателя. Серия Super Cub, которую Honda впервые начала продавать в 1958 году, за эти годы было произведено более 100 миллионов единиц и стала самым популярным мотоциклом в мире.

Серия Super Cub получила признание за свою топливную экономичность и широко используется в Японии почтовой службой и для доставки газет.

Однако популярность мотоциклов с объемом двигателя 50 куб.см и меньше в последние годы пошла на убыль из-за распространения электрических велосипедов и роста популярности электрических скутеров.

По данным Японской ассоциации автопроизводителей, в 1980 году было отгружено около 1,98 миллиона мотоциклов этой категории, но к 2023 году это число упало примерно до 90 000.