Китай активизирует усилия по превращению Шанхая в международный финансовый центр

Китай активизировал усилия по превращению своего муниципалитета Шанхая в "сильный международный финансовый центр" в рамках усилий по наращиванию финансовой мощи и содействию открытости на высоком уровне.

Исследовательское бюро Народного банка Китая (НБК), центрального банка, обнародовало ряд мер по повышению конкурентоспособности и влияния Шанхая в своем заявлении во вторник.

В заявлении говорится, что центральный банк сформулирует планы действий для Шанхая, чтобы облегчить трансграничные финансовые услуги и усилить финансовую поддержку экономики штаб-квартиры.

Городу рекомендуется стать «зеленым» финансовым центром, прилагая усилия по продвижению юаня как валюты ценообразования для «зеленой» энергии. Его связи с другими международными финансовыми организациями и центрами будут усилены для оптимизации деловой среды и привлечения большего количества иностранных институтов и долгосрочного капитала.

Новые меры были приняты в связи с тем, что Китай начал превращаться в финансовую державу для обеспечения высококачественного развития финансового сектора.

Центральная конференция по финансовой работе, состоявшаяся в октябре прошлого года, призвала ускорить строительство нации с сильным финансовым сектором. Цель была подробно описана на ключевой встрече, на которой присутствовали высокопоставленные чиновники в январе этого года, с рядом основных элементов, включая сильные международные финансовые центры.