Энн Эпплбаум стала лауреатом Немецкой премии мира за 2024 год

Историк и журналист Анн Эпплбаум была названа Немецкой ассоциацией издателей и книготорговцев лауреатом Премии мира немецкой книжной торговли в 2024 году.

«В то время, когда демократические ценности и достижения все чаще подвергаются карикатурам и нападкам, ее работа олицетворяет выдающийся и незаменимый вклад в сохранение демократии и мира», — говорится в постановлении о присуждении награды Эпплбаум.

Американский журналист польского происхождения является автором американского журнала The Atlantic и много пишет о Центральной и Восточной Европе.

Она также «с самого начала предупредила о возможной политике насильственной экспансии Владимира Путина», как сказано в ее биографии.

Аппельбаум — автор книг «ГУЛАГ: История» (2003 г.), «Железный занавес» (2012 г.), «Красный голод» (2019 г.) и «Приманка авторитаризма» (2021 г.), в которых она исследует авторитарную власть.

Она получила несколько наград, в том числе Пулитцеровскую премию в 2004 году и премию Карла фон Осецкого в 2024 году.

Премия мира вручается ежегодно по итогам Франкфуртской книжной ярмарки и в этом году будет вручена 20 октября.

В прошлом году награда досталась британско-американскому писателю Салману Рушди. Среди предыдущих лауреатов, среди прочих, Маргарет Этвуд, Орхан Памук, Сьюзан Зонтаг, Амос Оз и Вацлав Гавел.