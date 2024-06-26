НАТО назначила Марка Рютте следующим руководителем альянса

Союзники по НАТО в среду выбрали уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на высшую должность в альянсе, поскольку члены и сама НАТО продолжают сталкиваться с последствиями продолжающейся войны России на Украине.

Окончательное назначение Рютте на пост генерального секретаря стало очевидным на прошлой неделе после того, как его единственный конкурент на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от участия в гонке.

Рютте должен занять пост нынешнего генерального секретаря, норвежца Йенса Столтенберга, 1 октября. Столтенберг, который занимал этот руководящий пост более десяти лет, назвал Рютте «настоящим трансатлантиком, сильным лидером и сторонником консенсуса».

«Я желаю ему всяческих успехов, поскольку мы продолжаем укреплять НАТО для решения задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках», добавил он.