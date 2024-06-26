Россия запретила доступ более чем 80 западным СМИ

Москва запретила россиянам доступ к 81 западному медиа-сайту из 25 стран ЕС, обвинив их в «систематическом распространении неточной информации» о российской «специальной военной операции».

Россия уже закрыла большинство независимых СМИ, действующих на ее территории, а также все, критикующие президента Владимира Путина.

Министерство иностранных дел России заявило, что этот шаг был ответом на майское решение ЕС заблокировать вещание в Европе того, что Брюссель назвал четырьмя "связанными с Кремлем пропагандистскими сетями", включая базирующуюся в Праге "Голос Европы".

Россия раскритиковала решение ЕС, назвав его «политически мотивированным». Брюссель заявил, что этот шаг был направлен на борьбу со СМИ, "способствующими и поддерживающими" российское вторжение.