Китайский зонд вернулся с образцами с обратной стороны Луны

Китайский лунный зонд во вторник благополучно приземлился в отдаленных степях приграничного региона северного Китая с Монголией.

Он возвращается с первыми образцами камня и почвы, взятыми с практически неисследованной обратной стороны Луны , той стороны, которая никогда не видна с Земли.

«Теперь я заявляю, что миссия по исследованию Луны «Чанъэ-6» достигла полного успеха», — заявил Чжан Кэцзянь, директор Агентства национального космического управления Китая, на телевизионной пресс-конференции вскоре после приземления. Государственное телевидение показало прямую трансляцию приземления судна.

Президент Китая Си Цзиньпин направил поздравительное послание команде «Чанъэ-6», заявив, что эта миссия стала «знаковым достижением в усилиях нашей страны по превращению в космическую и технологическую державу».

По данным китайской телекомпании CCTV, образцы планировалось доставить по воздуху в Пекин для дальнейшего изучения.