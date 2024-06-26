«ПЯТЁРОЧКА» вошла в ТОП-5 самых выгодных франшиз в России по версии FORBES

26 июня 2024 г. — Торговая сеть «Пятёрочка» вошла в ТОП-5 самых выгодных франшиз в России с объемом инвестиций от 5 млн рублей. Рейтинг 30 лучших предложений на рынке по состоянию на 2024 год подготовили эксперты издания Forbes.

Аналитики оценивали франшизы по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, ROI — коэффициенту доходности бизнеса, сроку окупаемости, рентабельности и количественному приросту партнерской сети с мая 2023 по май 2024 года. У «Пятёрочки» средняя годовая выручка франчайзингового магазина насчитывает 132 млн рублей, средняя прибыль — 24,7 млн рублей, а срок окупаемости — 36 месяцев при стартовых вложениях в 20 млн рублей. Партнерская сеть за указанный период выросла на 90 магазинов в разных регионах России.

На основе этих данных эксперты подсчитали общий балл для каждой из франшиз. Показатель «Пятёрочки» оказался одним из наиболее высоких как в сегменте ритейла, так и среди брендов других сфер, включая HoReCa, фитнес, образование.

Рейтинг Forbes обновляется ежегодно, франшиза «Пятёрочки» вошла в него впервые. В экспертном комментарии к рейтингу сооснователь и руководитель портала Topfranchise.ru Виктор Большаков отмечает, что интерес к «Пятёрочкам» у потенциальных франчайзи увеличился больше, чем к магазинам конкурентов.

Составители рейтинга подчеркивают, что франчайзинг все более востребован у российских предпринимателей: оборот рынка в 2023 году увеличился на 14,5% и достиг 3,18 трлн рублей. При этом у большинства игроков не только увеличился средний чек, но и возросло количество покупок.

Валерия Осташева, руководитель направления привлечения франчайзи торговой сети «Пятёрочка»:

«Мы развиваем наше предложение и видим, что его высоко оценивают эксперты и предприниматели. Причина и в проработанной бизнес-модели, и в силе бренда, и в том объеме поддержки, который мы предоставляем партнерам. Мы не просто продаем франшизу, а софинансируем магазин вместе с франчайзи — и поэтому напрямую заинтересованы в его успехе. Об эффективности сотрудничества говорит и тот факт, что 60% партнеров не ограничиваются одним магазином, а строят собственную мини-сеть точек».

Сейчас ритейлер активно привлекает новых партнеров и расширяет франчайзинговую сеть, в нее входят 370 магазинов в 36 регионах. «Пятёрочка» использует модель обратного франчайзинга, по которой берет на себя все вопросы по ассортименту, ценообразованию, логистике, маркетингу. Задача франчайзи — эффективно управлять магазином и его командой и реализовывать товары. Каждый месяц партнер получает агентское вознаграждение — в среднем до 25% от выручки магазина. Роялти платить не нужно.

Ранее «Пятёрочка» заняла первое место в рейтинге 98 российских франшиз от Buybrand, вошла в ТОП-10 лучших франшиз страны по версии Businessmens.ru и в ТОП-50 самых востребованных франшиз по итогам 2023 года по версии РБК.