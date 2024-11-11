Mattel принесла извинения за ссылку на порносайт на коробках с игрушками

Гигант по производству игрушек Mattel принес извинения на выходных после того, как клиенты заметили странную непреднамеренную рекламу порнографического сайта, напечатанную на некоторых упаковках кукол, рекламирующих новый фильм «Злая», премьера которого состоялась 3 ноября и который выйдет в кинотеатрах во многих странах мира в конце этого месяца.

«Компания Mattel узнала об опечатке на упаковке кукол коллекции Mattel Wicked, в первую очередь продаваемых в США, которая должна была направлять потребителей на официальную целевую страницу WickedMovie.com», — говорится в заявлении компании. «Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры для ее исправления».

Ввод URL-адреса, в котором отсутствует слово «Фильм», перенаправляет пользователей на совершенно другой веб-сайт с возрастными ограничениями.