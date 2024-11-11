Трамп провел телефонные переговоры с Путиным и Шольцем

Избранный президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос прекращения войны на Украине в телефонном разговоре, о котором в воскресенье сообщила газета Washington Post .

Газета, ссылаясь на нескольких человек, знакомых с содержанием разговора и говоривших на условиях анонимности, сообщила, что Трамп напомнил Путину о значительном военном присутствии США в Европе.

The Post также сообщила, что Трамп был заинтересован в дальнейших переговорах, чтобы обсудить «разрешение» войны в ближайшее время.

Трамп раскритиковал масштабы военной и финансовой поддержки Киева при администрации президента США Джо Байдена , в то время как будущий президент пообещал быстро положить конец войне, не уточнив, как именно.

Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду вскоре после подтверждения его победы на выборах. Министерство иностранных дел Украины заявило, что не было заранее проинформировано о телефонном разговоре Трампа и Путина.

«Мы не комментируем личные разговоры президента Трампа с другими мировыми лидерами», — заявил Стивен Чунг, директор по коммуникациям Трампа, когда его спросили о контактах между двумя лидерами.

Сообщается, что звонок состоялся в четверг из поместья Трампа Мар-а-Лаго.