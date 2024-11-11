Олаф Шольц заявил о готовности объявить вотум доверия в парламенте

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что он готов объявить вотум доверия в парламенте до Рождества.

«Для меня не составит никакого труда объявить вотум доверия до Рождества, если все с этим согласны», — заявил Шольц в ходе индивидуального интервью, которое вела Карен Миосга на общественном телеканале ARD.

«Я не прикован к своему посту», — добавил он.

После распада правящей коалиции Германии на прошлой неделе Шольц объявил о планах провести парламентское голосование по вопросу доверия своему правительству меньшинства. Голосование, в котором, как ожидается, канцлер проиграет, откроет путь к досрочным выборам.

Первоначально Шольц планировал провести вотум доверия 15 января, но растущее давление заставило канцлера рассмотреть возможность переноса даты на более ранний срок.