Израиль наносит удары по северной части Газы и Ливану

Министерство здравоохранения Ливана сообщило в воскресенье, что в результате израильского удара по деревне Алмат в провинции Горный Ливан, к северу от столицы Бейрута, погибли 23 человека, в том числе семеро детей, и еще шестеро получили ранения.

После многократного пересмотра этих цифр власти заявили, что число жертв может еще возрасти, поскольку спасатели расчищают место крушения от завалов и обломков.

Израиль не стал немедленно комментировать инцидент, произошедший далеко к северу от традиционных опорных пунктов боевиков на юге и востоке страны.

Ливанские власти также сообщили о нападениях в воскресенье в Баальбеке на востоке страны, недалеко от границы с Сирией, и в южных районах ближе к границе с Израилем.