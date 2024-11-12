Россия ратифицировала оборонный договор с Северной Кореей

Северная Корея ратифицировала договор о взаимной обороне с Россией, сообщили государственные СМИ во вторник.

Соглашение обязывает каждую сторону оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения.

Заявление было сделано через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины сообщило о столкновении своих войск с северокорейскими подразделениями, дислоцированными в приграничном с Россией районе Курска.

Официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что сделка «была ратифицирована указом» северокорейского лидера Ким Чен Ына, а «договор вступит в силу с того дня, когда обе стороны обменяются ратификационными грамотами», — сообщило KCNA.

Напомним, что данное заявление было сделано после того, как на прошлой неделе российские законодатели единогласно проголосовали за ратификацию соглашения. Затем оно было подписано президентом России Владимиром Путиным.

Россия и Северная Корея подписали соглашение о стратегическом партнерстве в июне во время визита Путина в Пхеньян. Оно предусматривает, что любая из двух стран предоставит военную помощь «без промедления» в случае нападения на другую.