Италия достигла соглашения с Lufthansa о продаже доли в ITA

Рим и Lufthansa более года вели сложные переговоры о цене и условиях сделки.

СМИ сообщили, что на прошлой неделе сделка была отложена, когда Lufthansa запросила скидку в размере 10 млн евро (10,65 млн долларов США) с цены покупки 49% акций ITA в размере 325 млн евро.

Немецкая авиакомпания указала на ожидаемое падение стоимости ITA в последнем квартале 2024 года как на причину запроса на скидку. Министр финансов Италии Джинакарло Джорджетти на прошлой неделе заявил, что никаких изменений в первоначальное соглашение внесено не было.

«Предусмотренные экономические условия не изменились по сравнению с уже подписанным соглашением», — говорится в заявлении его офиса.

В июне Европейская комиссия выдвинула ряд условий продажи, включая требование уступить права на взлет и посадку конкурентам.

Последняя продажа произошла после того, как Lufthansa впервые купила 41% акций ITA в мае 2023 года.

Lufthansa пока не дала никаких комментариев.