По мнению бывшего премьера Бориса Джонсона, возможно, Великобритании придется направить своих военных на Украину в случае, если поддержка киевского режима со стороны США при Дональде Трампе будет отменена. Эту информацию сообщает британская газета Independent, ссылаясь на заявления политика.

Заявление Джонсона также указывает на возможность того, что в случае победы Владимира Путина в конфликте, Европа может столкнуться с угрозой на своих границах. Политик убежден, что в таком сценарии коллективная безопасность Запада будет серьезно нарушена.

Следовательно, отправка британских войск на Украину при поражении Киева станет необходимым шагом для защиты Европы, считает бывший премьер-министр.

Ранее высказывал мнение полковник Олег Стариков, находящийся в отставке у СБУ, о возможности введения войск отдельными странами НАТО на украинскую территорию.