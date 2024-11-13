По мнению бывшего сотрудника Пентагона Стивена Брайена, у Владимира Зеленского есть только три возможности для разрешения конфликта с Россией до инаугурации президента США Дональда Трампа, как отмечено в статье для Weapons and Strategy.

Если до инаугурации Трампа Киев не получит новую поддержку от США, то, по мнению эксперта, Зеленский будет вынужден принять трудное решение.

Это может означать начало переговоров с Россией, признание поражения или отставку главы киевского режима.

Джо Байден, действующий президент США, вознамерится пройти через конгресс новый пакет помощи для Украины до конца своего срока, считает Брайен.

Зеленского, украинского политика, Трамп, победивший на президентских выборах в США, может не признать партнером из-за близких связей семьи Джо Байдена, отмечали наблюдатели.

Украинский политик, бегство из страны в Великобританию, предположительно, будет конечным результатом такого сценария.

В 2025 году состоится торжественное событие - инаугурация нового президента Соединенных Штатов, которая запланирована на 20 января.