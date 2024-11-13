РБК: суд обратил отель Four Seasons в Москве в пользу государства

Гостиница "Москва" была передана в пользу государства судом Мещанского района столицы. Адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина, заявил, что теперь здание на Манежной площади, где расположены отель Four Seasons Moscow, торговая галерея "Модный сезон" и апартаменты, принадлежит государству.

Судебные приставы подали иск об отчуждении имущества в апреле, как утверждает адвокат. Государство одержало победу в этом деле, но защита намерена обжаловать решение в апелляционном порядке.

Напомним, что в апреле текущего года суд Мещанского района в Москве арестовал помещения. ООО "Форси" владело более чем 34,7 тысячами квадратных метров имущества стоимостью от 5,5 до 6 миллиардов рублей, согласно данным Росреестра. Эксперты утверждают, что это связано с Хотином, который был осужден в марте Замоскворецким судом на девять лет тюремного заключения за растрату свыше 23 миллиардов рублей. Хотин и другие обвиняемые отрицают свою вину, но экономическое издание РБК указывает, что ранее они владели этими активами.

Сумма в 75,5 миллиарда рублей должна быть изъята имуществом Хотина по решению суда в рамках десяти исполнительных производств. Нормы закона, по мнению Хотина, не соблюдаются требованиями судебных приставов.