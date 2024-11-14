Приоритеты уральских грузоперевозчиков обсудили на форуме «Деловых Линий»

В Екатеринбурге состоялась масштабная бизнес-конференция «В Деле!», организованная транспортной компанией «Деловые Линии». Мероприятие привлекло внимание ведущих представителей регионального бизнес-сообщества, которые обсудили ключевые аспекты современной логистики.

Исследование, проведенное в рамках конференции, выявило три основных критерия, определяющих выбор логистического партнера уральскими предпринимателями: надежная транспортировка грузов, точное соблюдение временных рамок и эффективная клиентская поддержка. Примечательно, что транспортный сектор УрФО демонстрирует устойчивый рост – за январь-сентябрь 2024 года объем грузоперевозок увеличился на 7%.

Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора «Деловых Линий», подчеркнул стратегическую значимость уральского региона в экономике страны. Эксперт отметил растущую потребность местного бизнеса в оперативной и качественной логистике, что послужило стимулом для организации форума.

Особое внимание на конференции уделили инновационным решениям в логистической отрасли. Эксперты «Деловых Линий» представили передовые разработки в сфере математического моделирования транспортных потоков и внедрения искусственного интеллекта. Участники познакомились с преимуществами API-интеграции и новейшими инструментами цифровизации логистических процессов.

Форум также стал эффективной площадкой для нетворкинга, где предприниматели смогли обменяться опытом и установить перспективные деловые контакты. Подобные мероприятия способствуют развитию транспортно-логистической отрасли и укреплению бизнес-связей в регионе.