Северная Корея начинает массовое производство дронов-смертников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ о «массовом производстве» дронов-камикадзе, заявив, что внедрение таких беспилотных летательных аппаратов по всему миру требует срочного обновления военной теории, сообщили государственные СМИ в пятницу.

Ким руководил испытаниями беспилотников, предназначенных для поражения как наземных, так и морских целей, которые были произведены северокорейским Комплексом беспилотных летательных технологий (UATC).

«Он подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Дроны-смертники» — это летательные аппараты, несущие взрывчатку и предназначенные для преднамеренного сбивания с целей противника.