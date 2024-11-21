Об этом сообщило International Marketing Agency IMA, которое ведет переговоры с продюсерами турецкой звезды от лица российской медиагруппы «Не надо ля-ля».

В Медиагруппу «Не надо ля-ля» входят Продюсерский центр, Информационный новостной портал, радио и PR-агентство полного цикла. «Не надо ля-ля» - зарегистрированная торговая марка, позволяющая выпускать под своим именем разную продукцию, включая шоколад, водку и безалкогольные напитки. Руководит компанией Олег Мальцев.

По словам пресс-атташе IMA Georgia Mikhailova Руководство «Не надо ля-ля» поставило перед IMA задачу, найти из дружественных России стран международного амбассадора их бренду и бизнесу.

- Нашими специалистами были проведены ряд встреч и переговоров с разными звёздами международного уровня, включая исполнителей известных групп прошлого и настоящего. Но только Таркан со своей командой проявили интерес к нашему запросу.

Это обычная практика, когда в качестве обеспечения рекламного контракта, звезда просит провести свой концерт на площадке в стране, где будет исполнятся контракт. Первую часть задачи мы выполнили и получили принципиальное согласие продюсеров Таркана быть представителем и лицом группы «Не надо ля-ля». По второй ведем переговоры.

Последний раз Таркан давал концерт в России в 2019 году в Крокус Сити Холл. Эта площадка ему понравилась, и он имеет желание провести концерт снова на ней. Но в связи с недавними трагическими событиями обеспечить её нет возможности. Поэтому мы стоим перед выбором, либо эта будет другая площадка в Москве, либо это будет другой город, тот же Санкт-Петербург или Казань. В любом случае это уже произойдет в 2025 году.

Таркан (Tarkan) – родился 17 октября 1972 года в Германии. В Турции его называют «Принц поп-музыки». В России стал популярным исполнителем в конце девяностых, начале нулевых с композицией «Şımarık». Женат, двое детей.