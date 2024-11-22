Сеул: Россия поставляла зенитные ракеты в Северную Корею

Россия поставила Северной Корее зенитные ракеты в обмен на поддержку северокорейскими войсками, заявил высокопоставленный южнокорейский чиновник.

«Было установлено, что в Северную Корею было доставлено оборудование и зенитные ракеты, предназначенные для усиления уязвимой системы Пхеньяна», — заявил телеканалу SBS главный советник Сеула по вопросам безопасности Шин Вон Сик.

По словам Шина, Россия также оказала Северной Корее различные формы экономической помощи.

США, Южная Корея и другие страны заявляют, что Северная Корея отправила в Россию более 10 000 военнослужащих для поддержки на территории Украины.

Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.