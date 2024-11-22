Обрушение железнодорожного вокзала в Сербии вызвало волну арестов

Дюжина человек, включая бывшего министра кабинета министров, были арестованы в Сербии поздно вечером в четверг. Этот шаг прокуроров последовал за тремя неделями гневных протестов из-за смертельного несчастного случая на главном железнодорожном вокзале Нови-Сада.

Бывший министр строительства Горан Весич отрицает факт своего задержания, заявляя, что он «добровольно явился» в полицию.

Оппозиционный Зеленый левый фронт приветствовал эту новость, заявив, что «те, кто позиционировал себя как неприкасаемых, теперь дрожат перед правосудием из-за давления со стороны граждан, оппозиции, протестов и блокады».

Напомним, что 1 ноября стеклянный навес рухнул и упал на прохожих на оживленной станции во втором по величине городе Сербии. Пятнадцать человек погибли, двое получили тяжелые ранения.

Станция периодически ремонтировалась в течение 11 лет, строительством занимался консорциум китайских, французских и венгерских компаний.

Весич подал в отставку три дня спустя и попытался позиционировать себя как свидетеля, а не виновную сторону, отрицая какую-либо вину.

Отсутствие арестов и извинений спровоцировало несколько недель яростных протестов, в ходе которых десятки тысяч жителей вышли на улицы.